Клупов: Россия может использовать старые МБР для ударов по мостам Украины

Для ударов по инфраструктурным объектам и мостам Украины можно использовать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в неядерном снаряжении, которые были сняты с боевого дежурства. Об этом заявил ветеран разведки, военный эксперт Рустем Клупов.

Например, старые ракеты комплекса "Тополь" способны нести довольно большой взрывной элемент. Кроме этого, энергия падающей ракеты также обладает разрушающим эффектом, отметил Клупов.

Ракеты можно было бы оснастить системой наведения от оперативно-тактического ракетного (ОТРК) "Искандер", чтобы повысить точность попадания, указал ветеран разведки.

"Зачем их пилить, когда их можно утилизовать", — сказал Клупов в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".