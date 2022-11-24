Соловьёв рассказал, что ВСУ работали по наводке внедрённых в армию РФ агентов

Владимир Соловьёв призвал расстрелять вражеских агентов, которые внедрились в ВС РФ и передавали ВСУ карты с маршрутом отступления российской армии из Харькова.

Телеведущий рассказал, что в трагедии гибели военнослужащих РФ под Харьковом виноваты агенты врага, которые за 8 лет успели глубоко внедриться в военные структуры России.

Об этом, по его словам, свидетельствует то, что у ВСУ были координаты отхода российской армии в Харьковской области. Он считает, что украинские силы действовали по наводке.

"Кто ответит за трагедию Харькова?" — вопрошает Соловьёв.

Журналист призвал создавать заградотряды для наблюдения за диверсионно-разведовательными группами и за "дегенератами с оружием".

Ранее Владимир Соловьёв обрушился с критикой на мобилизованных россиян, которые недовольны подготовкой, экипировкой и условиями службы.