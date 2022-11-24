Британская разведка делает предположение по дислокации российских войск. Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку Mi6 сообщает, что в течение последних двух недель ВС России, вероятно, перебросили свои основные подразделения ВДВ из Херсона на более важные направления в Луганскую и Донецкую Народные Республики.
Также они сообщают, что воздушно-десантные войска были усилены мобилизованными.
"Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны направления Кременная — Сватово в ЛНР или усиление наступления на Артёмовск в ДНР", — передаёт данные Mi6 МО Британии.
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