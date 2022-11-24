Mi6: ВС России перебросили ВДВ в наиболее важные участки зоны СВО в ЛДНР

Британская разведка делает предположение по дислокации российских войск. Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку Mi6 сообщает, что в течение последних двух недель ВС России, вероятно, перебросили свои основные подразделения ВДВ из Херсона на более важные направления в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Также они сообщают, что воздушно-десантные войска были усилены мобилизованными.

"Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны направления Кременная — Сватово в ЛНР или усиление наступления на Артёмовск в ДНР", — передаёт данные Mi6 МО Британии.