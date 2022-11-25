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Боевик-философ "Азова"* об Украине: неотъемлемая часть государства Российского

Силовые структуры

У русских и украинцев один "генетический код", заявил пленный боевик националистического полка "Азов"*, кандидат философских наук, Владислав Дудчак. По его мнению, отрицать общую историю России и Незалежной глупо.

Боевик-философ "Азова"* об Украине: неотъемлемая часть государства Российского

Кроме того, Дудчак уверен, что русские и украинцы — один народ.

"Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать её со счетов и забывать, — цитирует боевика РИА Новости. — Генетически мы абсолютно не отличаемся".

По словам "азовца"*, машина антироссийской пропаганды в Незалежной исправно работает много лет и очень эффективно. А понятия "украинцы" раньше и вовсе не существовало.

"Украина и Беларусь — просто неотъемлемая часть государства Российского. Если они не будут принадлежать Великой России, будет ли Россия Россией?" — резюмировал боевик.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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