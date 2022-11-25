МАГАТЭ может проверить ядерные объекты Украины в контексте возможного создания "грязной бомбы", но в Незалежной их сотни, а то и тысячи, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам постпреда, проинспектировать абсолютно все объекты просто невозможно.
"На Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы, — пояснил Ульянов в беседе с РИА Новости. — Нужно иметь в виду, что агентство занимается ядерным материалом — плутонием, ураном и торием".
Как подчеркнул постпред, некоторые ядерные материалы, которые могут использовать для "грязной бомбы", не входят в компетенцию агентства:
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