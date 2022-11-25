Американские власти по итогам переговоров с китайскими военнослужащими в марте 2022 года убедили Варшаву не передавать истребители МиГ-29 Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Spectator.
Как пояснили источники журнала из дипломатического сообщества Китая, официальный Пекин требовал не допустить эскалации украинского конфликта.
При этом в статье сказано, что изначально Штаты позитивно относились к готовящейся передаче многоцелевых истребителей киевскому режиму, однако через сутки Вашингтон внезапно скорректировал позицию по этому вопросу.
"Что изменило мнение США? Отчасти это была срочная и конфиденциальная инициатива с участием бывших европейских лидеров и высокопоставленных чиновников, которую в конечном счёте одобрили китайцы", — отмечается в материале.
Автор публикации не уточнил, о каких именно политиках из Евросоюза идёт речь. По информации издания, Вашингтон оказал влияние на Польшу и остановил поставки МиГ-29 Украине. Подчёркивается, что в обмен на это Китай пообещал "обезвредить ядерную угрозу" со стороны РФ.
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