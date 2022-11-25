МО РФ: взвод старшего лейтенанта Евстафьева уничтожил украинскую ДРГ

Во время наступательных действий старший лейтенант Алексей Евстафьев обеспечивал подразделения ВС РФ связью. Он зафиксировал перемещение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая готовила нападение на колонну российской бронетехники.

Евстафьев и военнослужащие его взвода открыли огонь по противнику и ликвидировали около 20 украинских солдат и расчёт ПТУР в ходе боевых действий.

"Благодаря умелому руководству подчинённым личным составом планы боевиков были нарушены, а мужественные и профессиональные действия старшего лейтенанта Алексея Евстафьева позволили избежать потерь", — сообщает Минобороны России.