Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в декабре начнётся тяжёлый для США и Европы период. Также чиновник порассуждал о конфликте Москвы и Киева.
"Украину ждёт ужасающая зима", — подчеркнул политик во время пресс-конференции.
Вместе с этим глава альянса предупредил, что проигрыш ВСУ крайне негативно повлияет на членов НАТО. Блок намерен помогать Киеву всё больше и больше, отметил Столтенберг.
"Мы не отступим", — заключил он.
Ранее генсек альянса потребовал усилить военную поддержку Украины. Помощь необходима для "мирного соглашения", добавил политик.
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