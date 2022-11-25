Генсек альянса НАТО предупредил Украину об "ужасающей зиме"

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в декабре начнётся тяжёлый для США и Европы период. Также чиновник порассуждал о конфликте Москвы и Киева.

"Украину ждёт ужасающая зима", — подчеркнул политик во время пресс-конференции.

Вместе с этим глава альянса предупредил, что проигрыш ВСУ крайне негативно повлияет на членов НАТО. Блок намерен помогать Киеву всё больше и больше, отметил Столтенберг.

"Мы не отступим", — заключил он.

Ранее генсек альянса потребовал усилить военную поддержку Украины. Помощь необходима для "мирного соглашения", добавил политик.