Козюлин заявил, что Китай не вмешается в украинский кризис по просьбе США

НАТО не смогло что-либо противопоставить России в небе над Украиной. Поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина "отговорить" РФ от применения ядерного оружия. Эксперт считает, что разговоры Китая с Россией являются только фантазией британской прессы.

"Их цель понятна: они представляют Россию как ненадёжного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договорённости между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу", — добавил собеседник в беседе с изданием "Взгляд".

МИД России сообщал, что РФ может может нанести ядерный удар только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо обычного вооружения, если это будет угрожать безопасности страны.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО.