НАТО не смогло что-либо противопоставить России в небе над Украиной. Поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина "отговорить" РФ от применения ядерного оружия. Эксперт считает, что разговоры Китая с Россией являются только фантазией британской прессы.
"Их цель понятна: они представляют Россию как ненадёжного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договорённости между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу", — добавил собеседник в беседе с изданием "Взгляд".
МИД России сообщал, что РФ может может нанести ядерный удар только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо обычного вооружения, если это будет угрожать безопасности страны.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.