Пилько: "Новый Илловайск может стать концом политического режима Киева"

На Украине многое решится после очередного сражения за инициативу. Если какие-либо политические договорённости относительно Херсона и имели место, то сейчас они явно нарушены Зеленским, который делает ставку исключительно на войну, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"На фронте следует ждать очередного наступления украинской армии. Основных вариантов три: удар от Запорожья на Мелитополь, либо операция в направлении на Сватово или же на Белгород. Сейчас ВСУ будет сложнее, поскольку численность войск подравнялась. Но Киеву нужны для выживания перманентные победы, и он будет продолжать их добиваться. Вопрос только — позволят ли ему. Потому что новый Илловайск может стать концом нынешнего украинского политического режима", — считает историк.