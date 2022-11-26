Юрист о создании электронной базы призывников: "Найдут всех"

Юрист Фатима Абдулкарим прокомментировала указ Владимира Путина о создании единой электронной базы призывников.

Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания — 25 ноября.

"Зима близко, и она будет долгой… Все, кого военкомат не успел учесть до сих пор, будут учтены", — цитирует слова Абдулкарим Telegram-канал "Кровавая барыня".

Она объяснила, что Минообороны и Минцифры в срочном порядке до конца декабря предписано оцифровать все данные воинского учёта в военкоматах.

"То есть соединение в единую базу данных всех доступных государству сведений о военнообязанных позволит мгновенно узнавать любую информацию о подлежащем призыву человеке: от всей его недвижимости, детей, адреса электронной почты до спортивных достижений", — отметила эксперт.

Она уверена, что теперь граждан, подлежащих призыву, в том числе по мобилизации, будут выявлять безошибочно.

"Моё личное мнение и мнение моих коллег — это говорит о том, что в…* будет очень долгой. Кто не спрятался, я не виноват. Найдут всех", — сказала Абдулкарим.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.