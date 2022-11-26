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TNI: разведчик Пиллар указал на однобокую позицию США по Украине

Силовые структуры

Почти 10 месяцев спецоперации выявили ряд повторяющихся недостатков в подходе США относительно Украины. К такому мнению пришёл Пол Пиллар, прослуживший 28 лет в американской разведке. Мирное соглашение будет зависеть от того, сможет ли оно решить те долгосрочные вопросы, которые вынудили Владимира Путина начать СВО, пишет он в материале для The National Interest.

TNI: разведчик Пиллар указал на однобокую позицию США по Украине

Как отмечает Пиллар, США смотрят на украинско-российский конфликт однобоко, задаваясь вопросом: заслуживает ли Украины ту помощь, которую оказывает Запад.

"Неудивительно, что основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хотят "наши" — или сторона, которую мы поддерживаем. Разумеется, удобно договариваться о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают "хорошие", и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник хочет того же, и непримиримые желания обеих сторон сулят лишь вечный конфликт и при полной невозможности мирных переговоров", — пишет автор The National Interest.

Однако опрометчиво откладывать переговоры, полагает разведчик, ведь их исход не гарантирован. У России также имеется своё мнение по поводу их, а вот начнутся они тогда, когда обе стороны зайдут в тупик, считает Пиллар.

Для Владимира Путина спецоперация на Украине — не второстепенная кампания, и он не согласится на изменение своих целей, уверен автор.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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