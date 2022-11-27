Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк уверен, что нельзя обстреливать и наносить ракетные удары по Киеву. Сравнивать действия ВС РФ в отношении столицы Незалежной и ВСУ в отношении атак на Белгородскую область ни в коем случае нельзя, считает он.
"Я всегда спрашиваю: а вы точно видите разницу между Киевом, который крылатыми ракетами обстреливают, и каким-то селом с названием Шебекино. Вы точно считаете, что это сопоставимо? Шебекино — это какая-то ферма", — искренне говорит Подоляк.
Стоит напомнить, что только 15 ноября в данном российском населённом пункте погибли три гражданских от обстрела ВС Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Молчание властей Белоруссии о причине смерти министра иностранных дел Владимира Макея породило массу конспирологии, но есть и версия об инфаркте.