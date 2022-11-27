Михаил Подоляк: обстрел Белгородской области и удары по Киеву несопоставимы

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк уверен, что нельзя обстреливать и наносить ракетные удары по Киеву. Сравнивать действия ВС РФ в отношении столицы Незалежной и ВСУ в отношении атак на Белгородскую область ни в коем случае нельзя, считает он.

"Я всегда спрашиваю: а вы точно видите разницу между Киевом, который крылатыми ракетами обстреливают, и каким-то селом с названием Шебекино. Вы точно считаете, что это сопоставимо? Шебекино — это какая-то ферма", — искренне говорит Подоляк.

Стоит напомнить, что только 15 ноября в данном российском населённом пункте погибли три гражданских от обстрела ВС Украины.