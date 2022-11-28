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Аналитик Трофимов: Украина зимой перейдёт к террористической войне с Россией

Силовые структуры

С наступлением зимы изменится характер ведения боевых действий в зоне спецоперации. Не исключено, что российские войска приступят к укреплению обороны, а также к решению логистических проблем фронта. Командование ВСУ также изменит свою тактику и попытается расширить зону конфликта. Об этом заявил политический аналитик Виталий Трофимов. По его мнению, Киев воспользуется террористическими методами борьбы.

Аналитик Трофимов: Украина зимой перейдёт к террористической войне с Россией

"Украина имеет на нашей территории свою агентуру. Аресты, проведённые ФСБ с февраля по настоящее время, это показали. Здесь есть украинские информаторы. Возможно, есть и агенты влияния. И уж точно тут есть потенциальные исполнители терактов", — указал эксперт в газете ВЗГЛЯД.

Зимняя кампания нуждается в значительных средствах с обеих сторон, поэтому Киев начнёт подготавливать террористические группы, считает Трофимов. Служба безопасности Украины (СБУ) займётся вербовкой будущих террористов по западным методичкам, убеждён аналитик.

"Пока украинские солдаты в окопах будут согреваться подручными средствами, украинские террористы будут упражняться в изобретательности всё новых и новых средств воздействия на российское правительство и российских граждан. И к этому надо готовиться — не паниковать, разумеется, а активно противодействовать", — заключил он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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