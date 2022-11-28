Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли большие потери под Угледаром.

"Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьёзные потери", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он сообщил, что российские военные ведут бои с украинскими солдатами в центре Марьинки и эвакуируют гражданских. Кроме того, Вооружённые силы РФ теснят ВСУ в окрестностях Артёмовска и в скором времени могут окружить город.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запорожскую АЭС готовятся оставить? Политолог: "такой вариант обсуждается"