Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли большие потери под Угледаром.
"Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьёзные потери", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее он сообщил, что российские военные ведут бои с украинскими солдатами в центре Марьинки и эвакуируют гражданских. Кроме того, Вооружённые силы РФ теснят ВСУ в окрестностях Артёмовска и в скором времени могут окружить город.
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