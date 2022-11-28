В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Позже украинские СМИ объявили воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
По всей вероятности, завтра в этих регионах ожидается дефицит электроэнергии.
А тем временем, киевские торговые центры начали блокировать розетки, чтобы к ним не приходили заряжать телефоны или сушить волосы лишённые электричества жители украинской столицы.
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