Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Позже украинские СМИ объявили воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По всей вероятности, завтра в этих регионах ожидается дефицит электроэнергии.

А тем временем, киевские торговые центры начали блокировать розетки, чтобы к ним не приходили заряжать телефоны или сушить волосы лишённые электричества жители украинской столицы.

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