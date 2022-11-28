Вассерман назвал планы Киева захватить Крым дурью: у ВСУ ничего не получится

Сегодня в СМИ обсуждается заявление генерала ВСУ Михаила Забродского о планах Киева "вернуть Крым" в 2023 году. Член Комитета Государственной Думы по просвещению, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал громкое заявление специально для Pravda.Ru. Он отметил, что реальные данные засекречены на уровне документов.

"Я думаю, Киеву и на такие планы дури хватает. Почему это дурь? Потому что сил Черноморского флота и поддерживающих их сухопутных сил, размещенных в Крыму, вполне достаточно, чтобы отразить любую атаку, вдобавок Крым соединён с материком узеньким перешейком, где хватает места аж на одну автомобильную дорогу и одну железную. И остановить движение по этому перешейку не проблема", — высказывает своё мнение Вассерман.

Чтобы успешно преодолеть данное расстояние, необходимо, чтобы соотношение сил было соответствующее. А на данный момент это лишь хвастовство и планы, а в реальности у ВСУ бы ничего не получилось, заключил депутат.

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