Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марочко: Киев с трудом эвакуирует раненых из-за плохой погоды и нехватки сил
GT: НАТО сократит поставки оружия Киеву из-за экономического истощения Европы
Дандыкин: удары по ж/д узлам Украины оставят ВСУ без танков, патронов и солдат
Хирург Велиханов: смартфоны приводят к появлению морщин и второго подбородка
Возросшими тарифами "Яндекс.Заправок" заинтересовались в ФАС
Депутат Кизеветтер: Шольц отказался поставлять танки Киеву из-за страха перед РФ
Российских пенсионеров хотят освободить от уплаты имущественного налога
Эксперт Манготт: у ВСУ заканчиваются ракеты ПВО из-за массированных ударов РФ
Малышева появилась в прозрачной юбке в эфире шоу "Жить здорово!"

Кулеба: страны НАТО должны срочно увеличить производство оружия для Украины

Силовые структуры

Странам, входящим в состав Североатлантического альянса, необходимо срочно нарастить производство оружия для нужд украинской армии. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: страны НАТО должны срочно увеличить производство оружия для Украины

Он также призвал НАТО увеличить инвестиции на развитие оборонной промышленности. Кроме того, министр отметил, что в мире есть государства, у которых имеются запасы военной техники, однако они не хотят передавать её Вооружённым силам Украины (ВСУ) в необходимом количестве.

По его мнению, Североатлантический альянс должен запустить постоянное производство вооружений, чтобы Киев перестал опираться на "капризы третьих стран".

"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, нужно думать, как мы будем сражаться в завтрашних", — подчеркнул Кулеба в интервью Politico.

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев получает тайные поставки оружия от государств, которые публично отрицают поддержку ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Последние материалы
Искусственный интеллект оказался умнее, чем думали учёные
Марочко: Киев с трудом эвакуирует раненых из-за плохой погоды и нехватки сил
GT: НАТО сократит поставки оружия Киеву из-за экономического истощения Европы
Дандыкин: удары по ж/д узлам Украины оставят ВСУ без танков, патронов и солдат
Хирург Велиханов: смартфоны приводят к появлению морщин и второго подбородка
Возросшими тарифами "Яндекс.Заправок" заинтересовались в ФАС
Депутат Кизеветтер: Шольц отказался поставлять танки Киеву из-за страха перед РФ
Российских пенсионеров хотят освободить от уплаты имущественного налога
Эксперт Манготт: у ВСУ заканчиваются ракеты ПВО из-за массированных ударов РФ
Малышева появилась в прозрачной юбке в эфире шоу "Жить здорово!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников