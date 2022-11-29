Кулеба: страны НАТО должны срочно увеличить производство оружия для Украины

Странам, входящим в состав Североатлантического альянса, необходимо срочно нарастить производство оружия для нужд украинской армии. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он также призвал НАТО увеличить инвестиции на развитие оборонной промышленности. Кроме того, министр отметил, что в мире есть государства, у которых имеются запасы военной техники, однако они не хотят передавать её Вооружённым силам Украины (ВСУ) в необходимом количестве.

По его мнению, Североатлантический альянс должен запустить постоянное производство вооружений, чтобы Киев перестал опираться на "капризы третьих стран".

"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, нужно думать, как мы будем сражаться в завтрашних", — подчеркнул Кулеба в интервью Politico.

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев получает тайные поставки оружия от государств, которые публично отрицают поддержку ВСУ.