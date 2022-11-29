Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"

ЦНИИточмаш поставил Министерству обороны РФ первую партию боеприпасов и патроны к новому 9-мм самозарядному пистолету "Удав". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Калашников".

"В поставку входят 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72", — говорится в сообщении.

Напоминаем, в 2018 прошли государственные испытания пистолета 6П72, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ также создали общевойсковую версию оружия в калибре 9х21 мм, а также патрон 9х19 мм, подходящий для более распространённых версий пистолета.

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