Словакия направила Киеву 30 БМП

По сообщению главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, его ведомство обеспечило передачу Украине гусеничных боевых машин пехоты в количестве 30 штук.

Надь пояснил, что передача БМП Украине состоялась в рамках договорённости, заключённой с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт летом. По его словам, этот проект одинаково выгоден и Украине, и Словакии, потому что "поможет усилить словацкую оборону".

В рамках соглашения Словакия обязалась передать Украине 30 своих машин БМП-1, а Германия, со своей стороны, обещала отдать за это Словакии 15 своих отремонтированных боевых танков Leopard 2A4 п вместе с запчастями и боеприпасами, а также провести обучение словацких военных.

Надь подчеркнул, что свою часть соглашения они уже выполнили, передав Киеву 30 своих БМП-1. Теперь свою часть договорённости должна выполнить Германия, которая поставит Словакии первый танк Leopard 2A4 уже в декабре, а оставшиеся 14 танков будут постепенно передаваться в течение 2023 года, по 1-2 единицы в месяц.

"Эти поступления значительно усилят наш танковый батальон и одновременно помогут нам в создании тяжелой механизированной бригады в рамках НАТО. Такое решение очень выгодно для всех сторон", — написал Надь в соцсетях.

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