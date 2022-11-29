Столтенберг о планах Путина: "Пытается использовать зиму как оружие"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, для чего Владимир Путин бьёт по энергосистеме Украины.

Столтенберг напомнил о спутниковых снимках Украины, когда вся страна была погружена во мрак на фоне ярких огней Европы.

Он отметил, что Североатлантический альянс будет снабжать Украину топливом, лекарствами и тёплой экипировкой в больших объёмах.

"Путин пытается использовать зиму как оружие", — объяснил глава НАТО на встрече стран-членов альянса в Бухаресте, объясняя цель ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Столтенберг заявил, что на полях сражений армия РФ терпит поражения.

Ранее глава Североатлантического альянса отметил, что Украина станет членом НАТО.

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