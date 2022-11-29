Руководитель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что, начиная с 10 октября на Украине в результате обстрелов российскими военными повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.
"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло — и гидроэлектростанции в Украине", — цитирует его слова украинское издание "Новое время. Бизнес".
По словам главы "Укрэнерго", большая часть потребителей электроэнергии остались без света.
Ранее в Киевской городской военной администрации проинформировали о том, что в городе уже удалось почти полностью восстановить подачу света, воды, тепла, а также нормализовать работу связи.
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