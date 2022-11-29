Мобилизованный военный Виталий показал быт подразделения ВС РФ на передовой СВО

Мобилизованные РФ уже приступили к выполнению боевых задач на передовой. Один из военных рассказал, как живёт его подразделение в условиях боевых действий.

Видеозапись с рассказом мобилизованного стрелка по имени Виталий публикует Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале. По словам военнослужащего, в их "городке" имеется всё необходимое. Бойцы собственноручно оборудовали кухню, спальные места и даже баню. Военный продемонстрировал и стиральную машинку с местом для сушки одежды.

Подводя итог, Виталий отметил, что условия жизни их подразделения напоминают "гражданские".

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