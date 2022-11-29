Кашеварова рассказала, как "насолить Украине": Зерно поставить им, нефть, газ

Журналистка Анастасия Кашеварова объяснила, как можно отомстить Украине за удар по железнодорожной инфраструктуре у границы с Ростовской областью.

Кашеварова рассказала, что ВСУ ударом из HIMARS повредили ж/д инфраструктуру, что привело к обесточиванию контактной сети.

"Надо осудить. Сказать про красные линии. Удар по центру принятия решений. Ещё зерно поставить им, нефть там, газ", — саркастически отметила Анастасия.

Журналистка напомнила, что "мы другие". Вспомнила она и то, что российские бизнесмены одаривают ВСУ телефонами.

"Может, концерт ещё какой провести в честь героев СВО? А то концертов давно не было. Можем поставить все дружно свечи на окна — в память погибших. А еще поставить злобные смайлики на аватарки, чтобы насолить Украине", — иронизирует Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеварова ответила Владимиру Соловьёву. Патриотизм, по её словам, "не во вранье с экранов, что всё хорошо".

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