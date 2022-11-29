Губернатор Старовойт: ВС Украины выпустили 11 снарядов по Курской области

Губернатор Курской области проинформировал сегодня, 29 ноября, в 22 часа 22 минуты о прилётах по двум районам. Противник выпустил 11 снарядов.

"Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений. На данный момент информации о пострадавших нет", — сообщает Роман Старовойт.

Утром 29 ноября сообщалось об обстрелах населённых пунктов Ломаковка и Марица Курской и брянской областей. Однако администрация информацию не подтвердила.

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