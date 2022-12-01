Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что спецоперация на Украине закончится переговорами. Об этом специалист сообщил немецкой газете Tagesspiegel.

Он отметил, что на данный момент ни одна из сторон не готова к мирному решению конфликта, но Соединённые Штаты и европейские страны имеют такие планы.

"Когда время придёт, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения", — пояснил генерал.

Петреус отметил, что западные страны будут продолжать оказывать помощь Киеву и пригрозил России продолжением экономического давления.