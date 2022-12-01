Политолог Мезюхо: аннексия Западной Украины не остановит поставки оружия для ВСУ

Гипотетическая аннексия Западной Украины со стороны Варшавы не скажется на объёмах поставок оружия для киевского режима. Об этом заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По его словам, в сегодняшних условиях невозможно иметь 100-процентную уверенность в чём-либо. Однако он подчеркнул: сценарий с прекращением поставок военной техники Запада на Украину вряд ли будет реализован.

"Я бы не был настолько уверен в том, что США прекратят поддержку правительства и армии Украины", — отметил эксперт в интервью Телеканалу "360".

Кроме того, политолог добавил, что американские власти контролируют Польшу так же, как и Украину. Варшава не сможет осуществить аннексию без ведома Вашингтона, убеждён Мезюхо. Как пояснил специалист, польские политики всеми силами стремятся улучшить свои позиции в Евросоюзе с помощью Штатов.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша готовится к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.