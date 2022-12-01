Российские атаки на объекты критически важной инфраструктуры Украины способны спровоцировать коллапс на территории этой страны. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.
В интервью URA.RU он заявил, что в первую очередь удары РФ ведут к деморализации населения. Из-за неспособности Киева отражать атаки, жители Украины вынуждены сидеть без света, пояснил военспец.
Кроме того, эксперт подчеркнул: в результате нарушения работы системы транспорта осложняется переброска украинских войск на различные направления. По его словам, прекращение функционирования светофоров приведёт к высокой аварийности на дорогах.
Он добавил, что на фоне проблем со связью мирные жители Украины постепенно выпадают из-под информационного и психологического воздействия со стороны киевского режима. Как уточнил Сивков, удары РФ также создали сложности для украинских военно-промышленных предприятий. Специалист считает, что продолжение атак приблизит Россию к достижению целей спецоперации.
"Речь может идти только о полной безоговорочной капитуляции Киева", — указал эксперт.
Собеседник издания призвал разгромить ВСУ и освободить Украину от националистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.