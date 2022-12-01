Сивков: удары РФ по инфраструктуре Украины могут приблизить капитуляцию Киева

Российские атаки на объекты критически важной инфраструктуры Украины способны спровоцировать коллапс на территории этой страны. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью URA.RU он заявил, что в первую очередь удары РФ ведут к деморализации населения. Из-за неспособности Киева отражать атаки, жители Украины вынуждены сидеть без света, пояснил военспец.

Кроме того, эксперт подчеркнул: в результате нарушения работы системы транспорта осложняется переброска украинских войск на различные направления. По его словам, прекращение функционирования светофоров приведёт к высокой аварийности на дорогах.

Он добавил, что на фоне проблем со связью мирные жители Украины постепенно выпадают из-под информационного и психологического воздействия со стороны киевского режима. Как уточнил Сивков, удары РФ также создали сложности для украинских военно-промышленных предприятий. Специалист считает, что продолжение атак приблизит Россию к достижению целей спецоперации.

"Речь может идти только о полной безоговорочной капитуляции Киева", — указал эксперт.

Собеседник издания призвал разгромить ВСУ и освободить Украину от националистов.