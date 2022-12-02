Военкор Сладков: в зимних боях ВСУ остаётся надеяться только на Санта-Клауса

Репортёр ВГТРК Александр Сладков дал свой прогноз развитию специальной военной операции в зимний период.

"СВО — кто победит: российский Дед Мороз или натовский Санта-Клаус?" — задаётся он вопросом в своём Telegram-канале.

Боевые действия зимой осложняют не только погодные условия, но и дефицит ГСМ. ВСУ, помимо этого, ждёт нехватка промышленного электричества. Усилия солдат будут направлены и на самообеспечение в "промёрзлых окопах".

Из-за проблем с электричеством пострадает и управление украинской армией, поскольку сложнее будет зарядить рации, обеспечить электронную систему разведки, обработать данные. Возникнут сложности и с маскировкой: белые маскхалаты всем не выдать, всю технику под белой масксетью не скрыть. Поэтому она станет целью "Гераней" и "Ланцетов", считает военкор.

НАТО вряд ли предоставит ВСУ снегоходы и какую-либо арктическую снегопроходимую технику

"Короче говоря, остаётся ВСУ надеяться на Санта-Клауса и его сани (гигантские красные грузовики с кока-колой — это уже совсем крайний вариант)", — иронизирует Сладков.