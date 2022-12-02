Репортёр ВГТРК Александр Сладков дал свой прогноз развитию специальной военной операции в зимний период.
"СВО — кто победит: российский Дед Мороз или натовский Санта-Клаус?" — задаётся он вопросом в своём Telegram-канале.
Боевые действия зимой осложняют не только погодные условия, но и дефицит ГСМ. ВСУ, помимо этого, ждёт нехватка промышленного электричества. Усилия солдат будут направлены и на самообеспечение в "промёрзлых окопах".
Из-за проблем с электричеством пострадает и управление украинской армией, поскольку сложнее будет зарядить рации, обеспечить электронную систему разведки, обработать данные. Возникнут сложности и с маскировкой: белые маскхалаты всем не выдать, всю технику под белой масксетью не скрыть. Поэтому она станет целью "Гераней" и "Ланцетов", считает военкор.
НАТО вряд ли предоставит ВСУ снегоходы и какую-либо арктическую снегопроходимую технику
"Короче говоря, остаётся ВСУ надеяться на Санта-Клауса и его сани (гигантские красные грузовики с кока-колой — это уже совсем крайний вариант)", — иронизирует Сладков.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.