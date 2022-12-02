Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сказал, что американские контрактники помогают ВСУ с подготовкой провокаций на территории страны.

Чиновник подчеркнул, что Москва передала данные об этом странам-участницам объединения. По информации российской стороны, в разработке химических провокаций принимают участие военные из Невады.

"Американцы отмахиваются, говорят, что эти люди — благородные гуманитарии", — заявил Шульгин.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил у Вашингтона химическое оружие.