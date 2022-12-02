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Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями

Силовые структуры

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сказал, что американские контрактники помогают ВСУ с подготовкой провокаций на территории страны.

Чиновник подчеркнул, что Москва передала данные об этом странам-участницам объединения. По информации российской стороны, в разработке химических провокаций принимают участие военные из Невады.

"Американцы отмахиваются, говорят, что эти люди — благородные гуманитарии", — заявил Шульгин.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил у Вашингтона химическое оружие.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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