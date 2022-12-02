Некоторым генералам в российской армии необходимо чаще думать о победе в украинском конфликте, а не о личных проблемах. Об этом заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Только в таком случае будут появляться способы её достижения, отметил он. Однако для этого необходимо получить новые умения, которые используются в современных вооружённых конфликтах.
"Много чему пришлось бы учиться и напрягать извилины. Пришлось бы даже думать о таких простых вещах, как мотивация личного состава. Проще, конечно, имитировать своё полководческое величие и демонстрировать его, унижая подчинённых", — заявил Безсонов в своем Telegram-канале.
Более того, по его мнению, генералам следует прислушиваться к конструктивной критике и становиться лучше.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.