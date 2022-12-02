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Безсонов призвал генералов ВС РФ прислушиваться к критике от подчинённых

Силовые структуры

Некоторым генералам в российской армии необходимо чаще думать о победе в украинском конфликте, а не о личных проблемах. Об этом заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Только в таком случае будут появляться способы её достижения, отметил он. Однако для этого необходимо получить новые умения, которые используются в современных вооружённых конфликтах.

"Много чему пришлось бы учиться и напрягать извилины. Пришлось бы даже думать о таких простых вещах, как мотивация личного состава. Проще, конечно, имитировать своё полководческое величие и демонстрировать его, унижая подчинённых", — заявил Безсонов в своем Telegram-канале.

Более того, по его мнению, генералам следует прислушиваться к конструктивной критике и становиться лучше.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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