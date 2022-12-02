Союзные войска продолжают активные боевые действия в Донбассе. Издание "Военное обозрение" проанализировало ситуацию на фронтах и представило сводку новостей.
В посёлке Новосёловское продолжается зачистка, в западной части идут боевые действия.
В районе Кузёмовки армия Украины готовится к атаке позиций ВС РФ. Командованию российской армии известно о планах противника.
На Красно-Лиманском участке ВСУ потерпели потери. На данный момент ведут разведку позиций ВС РФ возле территорий Площанки и Краснопоповки.
Наша армия продолжает штурм Водяного. После его освобождения откроется возможность для наступления на Тоненькое.
На Херсонском направлении ВС РФ нанесли удары по ВСУ в Матросовке, Чернобаевке и по целям в Херсоне. Сами украинские военные жалуются, что в городе по их позициям бьют снайперы, 120-мм миномёты и артиллерия.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.