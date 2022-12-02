Военные ВСУ жалуются на обстрелы позиций войсками ВС РФ в Херсоне

Союзные войска продолжают активные боевые действия в Донбассе. Издание "Военное обозрение" проанализировало ситуацию на фронтах и представило сводку новостей.

В посёлке Новосёловское продолжается зачистка, в западной части идут боевые действия.

В районе Кузёмовки армия Украины готовится к атаке позиций ВС РФ. Командованию российской армии известно о планах противника.

На Красно-Лиманском участке ВСУ потерпели потери. На данный момент ведут разведку позиций ВС РФ возле территорий Площанки и Краснопоповки.

Наша армия продолжает штурм Водяного. После его освобождения откроется возможность для наступления на Тоненькое.

На Херсонском направлении ВС РФ нанесли удары по ВСУ в Матросовке, Чернобаевке и по целям в Херсоне. Сами украинские военные жалуются, что в городе по их позициям бьют снайперы, 120-мм миномёты и артиллерия.