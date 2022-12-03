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Опубликованы кадры ожесточённых боёв ВС РФ и ВСУ на фронте СВО в Артёмовске

Силовые структуры

Российские силы продолжают наступать на Артёмовском направлении и в районе Марьинки. Ранее сообщалось, что украинским войскам сложнее удерживать оборону на окраинах Артёмовска из-за их разрушения. ВСУ приходится переходить к попытке остановить наступление ВС РФ "живой массой".

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры с места событий. Они сняты на украинский квадрокоптер. Окраины города превращены в руины. Это свидетельствует об ожесточённых боях на данном участке.

ВСУ пытаются перебрасывать силы, но армия России обстреливает пути логистики. Ситуация для ВСУ остаётся тяжёлой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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