Российские силы продолжают наступать на Артёмовском направлении и в районе Марьинки. Ранее сообщалось, что украинским войскам сложнее удерживать оборону на окраинах Артёмовска из-за их разрушения. ВСУ приходится переходить к попытке остановить наступление ВС РФ "живой массой".
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры с места событий. Они сняты на украинский квадрокоптер. Окраины города превращены в руины. Это свидетельствует об ожесточённых боях на данном участке.
ВСУ пытаются перебрасывать силы, но армия России обстреливает пути логистики. Ситуация для ВСУ остаётся тяжёлой.
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