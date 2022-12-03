После освобождения Херсона от ВСУ состоится трибунал в отношении карателей

После освобождения Херсона от националистов киевского режима в городе пройдёт трибунал.

Об этом со ссылкой внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Состоится трибунал в отношении организаторов и исполнителей террора, который развернули украинские власти на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Сообщается также, что факты совершения со стороны бандеровцев военных преступлений фиксирует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов и их пособников.