После освобождения Херсона от националистов киевского режима в городе пройдёт трибунал.
Об этом со ссылкой внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Состоится трибунал в отношении организаторов и исполнителей террора, который развернули украинские власти на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Сообщается также, что факты совершения со стороны бандеровцев военных преступлений фиксирует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов и их пособников.
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