19FortyFive: гарантии безопасности для РФ остановят спецоперацию на Украине

Если Запад предоставит гарантии безопасности Москве, конфликт на Украине будет остановлен. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

По словам обозревателя Джека Бакби, западным странам следует прислушаться к предложению лидера Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ в ходе разработки новой системы европейской безопасности.

"Конфликт на Украине может завершиться, если лидеры стран, входящих в состав Североатлантического альянса, всерьёз отнесутся к его инициативе", — убеждён автор.

Кроме того, он призвал НАТО не принимать Швецию и Финляндию в военный блок. Как пояснил обозреватель, руководители этих государств должны отказаться от планов по присоединению к альянсу для начала урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.

Ранее читатели издания Die Welt* заявили, что Макрон поступил правильно, выступив с идеей о предоставлении гарантий безопасности для России.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.