Если Запад предоставит гарантии безопасности Москве, конфликт на Украине будет остановлен. Об этом сообщает издание 19FortyFive.
По словам обозревателя Джека Бакби, западным странам следует прислушаться к предложению лидера Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ в ходе разработки новой системы европейской безопасности.
"Конфликт на Украине может завершиться, если лидеры стран, входящих в состав Североатлантического альянса, всерьёз отнесутся к его инициативе", — убеждён автор.
Кроме того, он призвал НАТО не принимать Швецию и Финляндию в военный блок. Как пояснил обозреватель, руководители этих государств должны отказаться от планов по присоединению к альянсу для начала урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели издания Die Welt* заявили, что Макрон поступил правильно, выступив с идеей о предоставлении гарантий безопасности для России.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.
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