Кадыров: чеченский ОМОН ведёт зачистку объектов в Запорожской области за минуты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о событиях в зоне СВО. По его словам, бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" продолжают планомерные зачистки освобождённых территорий Запорожской области. В частности, боевые задачи были эффективно выполнены в населённом пункте Каменка-Днепровская.

Кадыров подчёркивает, что бойцы действуют аккуратно, чтобы минимизировать ущерб, наносимый гражданской инфраструктуре. По прибытии на объект, бойцы проводят его проверку, заранее перекрывая пути возможного отступления ВСУ.

"В случае обнаружения затаившегося противника силовики приступают к ликвидации угрозы. Благодаря высоким боевым навыкам у наших парней этот процесс занимает буквально минуты", — пишет Кадыров в своём Telegram-канале.

Схроны с оружием и боеприпасами оказываются практически в каждом таком объекте. По словам главы Чечни, Донбасс "вычищается" планомерно, метр за метром.