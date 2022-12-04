К потерям ВСУ в Бахмуте добавилась острая нехватка военной техники

Украинская армия столкнулась с дефицитом запасных частей для иностранной техники из-за перепада температуры в районе Бахмута. В течение суток непролазная грязь сменяется сильными заморозками, что затрудняет использование колёсных бронемашин MaxxPro, Bushmaster, Sisu и Kirpi. Передовые подразделения ВСУ вынуждены добираться до линии фронта на гражданских автомобилях. Об этом сообщает "Военная хроника".

Дефицит бронетехники стал причиной крупных потерь в 109-ой и 241-ой бригадах территориальной обороны на юго-востоке в районе Опытного. Однако особо тяжёлая ситуация отмечается в националистическом батальоне "Азов"*, заявили военкоры.

"Наибольший процент потерь в этих подразделениях зафиксирован в результате применения ПТУР "Корнет" и "Конкурс", а также танков Т-80БВ при поддержке орудий Д-20 и "Гиацинт-Б", — сообщается в материале.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.