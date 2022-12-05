Американские политики забыли опыт двух мировых войн и не осознают, что помощь киевскому режиму может спровоцировать третью. Об этом пишет New York Times.
Учёный и эксперт по внешней политике Стивен Вертхейм отметил в интервью изданию, что официальный Вашингтон должен предупредить общественность о высоких рисках, связанных с гипотетическим конфликтом. По его словам, действия США способны привести к ядерному противостоянию с РФ и Китаем.
Он также раскритиковал западных официальных лиц, которые часто вспоминают о Второй мировой войне в своих выступлениях и пытаются "прославить военную мощь" США. Как пояснил учёный, Штаты не вынесли уроков из предыдущих конфликтов.
"Возможная война с Россией и КНР, скорее всего, нанесёт США беспрецедентный ущерб", — указал специалист.
Эксперт призвал американских политиков выбрать верный внешнеполитический курс в отношении Украины и Тайваня во избежание Третьей мировой войны.
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