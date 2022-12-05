NYT: США забыли опыт двух мировых войн и помощью ВСУ могут спровоцировать третью

Американские политики забыли опыт двух мировых войн и не осознают, что помощь киевскому режиму может спровоцировать третью. Об этом пишет New York Times.

Учёный и эксперт по внешней политике Стивен Вертхейм отметил в интервью изданию, что официальный Вашингтон должен предупредить общественность о высоких рисках, связанных с гипотетическим конфликтом. По его словам, действия США способны привести к ядерному противостоянию с РФ и Китаем.

Он также раскритиковал западных официальных лиц, которые часто вспоминают о Второй мировой войне в своих выступлениях и пытаются "прославить военную мощь" США. Как пояснил учёный, Штаты не вынесли уроков из предыдущих конфликтов.

"Возможная война с Россией и КНР, скорее всего, нанесёт США беспрецедентный ущерб", — указал специалист.

Эксперт призвал американских политиков выбрать верный внешнеполитический курс в отношении Украины и Тайваня во избежание Третьей мировой войны.