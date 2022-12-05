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Сладков предложил меры борьбы с украинскими диверсантами: призыв в ФСБ

Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков предложил способы борьбы с украинскими диверсантами. Он считает, что одной из первых мер должен стать "комсомольский и партийный призыв" в ФСБ.

Сладков предложил меры борьбы с украинскими диверсантами: призыв в ФСБ

Репортёр написал об этом в своём Telegram-канале, пояснив, что подобие комсомольского резерва так и не было создано в России.

По мнению военкора, работать простыми чекистскими "операми" нынешние партийцы откажутся, а вот рабоче-крестьянская молодёжь может, как обычно, спасти положение.

"Полная проверка и учёт всех въехавших к нам украинских беженцев и находящихся у нас граждан Украины. Дорого, но другого выхода не вижу", — высказал мнение Сладков.

На месте выбитых ЦРУ и СБУ агентов он предложил создать новую сеть.

Это также выйдет дорого, но, если бы вопросом занялись раньше, было бы дешевле, заключил журналист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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