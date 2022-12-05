Спикер ВВС Украины Игнат: атак будет несколько, ВС РФ хотят запутать ПВО ВСУ

По энергообъектам Украины сегодня, 5 ноября, российские войска вновь ударили ракетами. Сообщается о взрывах в Одессе, Киеве, Запорожье, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях. Перебои со светом отмечаются в Молдавии, Одессе и Киевской области.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат информирует, что будет несколько волн атак, передаёт "Страна.ua". Также он выдвинул предположение, что удары ВС России наносят из района Волгодонска, Черного и Каспийского морей.

"Может быть несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской ПВО", — пишет источник.