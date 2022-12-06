Писатель Захар Прилепин возмущён приездом Владимира Зеленского в Донбасс.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал визит президента Украины в город Славянск Донецкой области. На расстоянии менее 50 километров от фронта глава Незалежной поздравил украинскую армию с днём ВСУ.
"Они издеваются. Хохочут, надувают огромные пузыри из жвачки, лопают их, показывают разные части тела не вполне одетые — и повторяют: ну и что вы нам за это сделаете? И ответ на этот вопрос на сегодня для России самый главный. Что?" — задаётся вопросом литератор.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Донбасс и Крым.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.