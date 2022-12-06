Прилепин назвал визит Зеленского в Донбасс издевательством: что мы им сделаем?

Писатель Захар Прилепин возмущён приездом Владимира Зеленского в Донбасс.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал визит президента Украины в город Славянск Донецкой области. На расстоянии менее 50 километров от фронта глава Незалежной поздравил украинскую армию с днём ВСУ.

"Они издеваются. Хохочут, надувают огромные пузыри из жвачки, лопают их, показывают разные части тела не вполне одетые — и повторяют: ну и что вы нам за это сделаете? И ответ на этот вопрос на сегодня для России самый главный. Что?" — задаётся вопросом литератор.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Донбасс и Крым.