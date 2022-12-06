Система военного управления Украины стала целью атаки ВС РФ в понедельник

Армия России 5 декабря нанесла массированный ракетный удар по системе военного управления, оборонно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам Украины, сообщило Минобороны РФ.

Все цели были достигнуты. Обстрел привёл к прекращению выпуска и ремонта вооружения на предприятиях ОПК Украины и нарушению железнодорожных перевозок военной техники. Кроме того, была затруднена переброска резервов в ВСУ.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что Россия не обстреливала Киев ракетами.