6 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс и записал видеообращение из Славянска в Донецкой Народной Республике. Военный корреспондент из России Дмитрий Стешин прокомментировал это событие в Telegram-канале.
"Хотелось бы получить объяснение — почему Зеленский спокойно разгуливает по Донбассу, а не купается в смоле с генералом Дудаевым? Вопрос с подвохом", — возмутился он.
Киевский лидер поздравил ВСУ с профессиональным праздником и заявил, что гордится ими. Напоминаем, Славянск находится в Донецкой Народной Республике и в настоящее время контролируется войсками Украины.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.