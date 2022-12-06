Стешин возмутился приезду Зеленского в Донбасс на фоне ударов ВСУ по Донецку

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс и записал видеообращение из Славянска в Донецкой Народной Республике. Военный корреспондент из России Дмитрий Стешин прокомментировал это событие в Telegram-канале.

"Хотелось бы получить объяснение — почему Зеленский спокойно разгуливает по Донбассу, а не купается в смоле с генералом Дудаевым? Вопрос с подвохом", — возмутился он.

Киевский лидер поздравил ВСУ с профессиональным праздником и заявил, что гордится ими. Напоминаем, Славянск находится в Донецкой Народной Республике и в настоящее время контролируется войсками Украины.