Репорёр ВГТРК Александр Сладков заявил, что в ситуации с обстрелами Донецка есть "очень неприятный факт, который надо принять".
По его словам, артиллерия ВСУ делает всё, что пожелает, не считаясь с российской "контрбатарейной борьбой".
"Мы не можем ничего противопоставить артиллерии ВСУ в отношении безопасности Донецка", — заявил репортёр в своём Telegram-канале.
Он отметил, что заявления о превосходстве артиллерии ВС РФ — это пустой звук, поскольку у РФ нет разведывательных наземных средств или беспилотников, которые могли бы моментально выявить огневые средства врага и ликвидировать их.
"Докладывают ли наверх о такой ситуации с разведсредствами?" — задаётся вопросом Сладков, напоминая, что в скором времени нам нужно идти в наступление.
При этом, по его словам, Донецк "не стонет", среди населения нет паники, мужчины ушли на передовую.
"Мы воздадим должное Донецку или нет? Или оставим терпеть?" — резюмирует корреспондент.
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