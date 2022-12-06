Сладков заявил о неприятном факте в деле защиты ВС РФ Донецка от артиллерии ВСУ

Репорёр ВГТРК Александр Сладков заявил, что в ситуации с обстрелами Донецка есть "очень неприятный факт, который надо принять".

По его словам, артиллерия ВСУ делает всё, что пожелает, не считаясь с российской "контрбатарейной борьбой".

"Мы не можем ничего противопоставить артиллерии ВСУ в отношении безопасности Донецка", — заявил репортёр в своём Telegram-канале.

Он отметил, что заявления о превосходстве артиллерии ВС РФ — это пустой звук, поскольку у РФ нет разведывательных наземных средств или беспилотников, которые могли бы моментально выявить огневые средства врага и ликвидировать их.

"Докладывают ли наверх о такой ситуации с разведсредствами?" — задаётся вопросом Сладков, напоминая, что в скором времени нам нужно идти в наступление.

При этом, по его словам, Донецк "не стонет", среди населения нет паники, мужчины ушли на передовую.

"Мы воздадим должное Донецку или нет? Или оставим терпеть?" — резюмирует корреспондент.