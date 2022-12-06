Марков о визите Зеленского в Донбасс: ликвидация Зеленского контрпродуктивна

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Россия не уничтожила Владимира Зеленского, который беспрепятственно посетил Донбасс.

Марков рассказал, как президенту Украины удаётся посещать прифронтовые города и оставаться невредимым.

Политолог перечисли несколько причин, по которым Россия не стреляет по Зеленскому. Он отметил, что устранение "марионетки" не повлияет на силу противника.

Марков также подчеркнул, что РФ соблюдает правила, согласно которым высшие официальные деятели государства неприкасаемы, не могут быть целью военного насилия.

"С намёком, что не надо и российских государственных деятелей атаковать военными средствами. Первое разумно. Второе бесполезно, Запад не ограничивает себя никакими правилами. Но в целом ликвидация Зеленского бесполезна и контрпродуктивна", — выразил своё мнение политический деятель.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива высказался по поводу визита украинского лидера в Славянск Донецкой области.