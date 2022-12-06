Вернувшийся в Москву Стрелков о СВО: Грандиозно-безсмысленные телодвижения

Уехавший со спецоперации на Украине экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков поделился впечатлениями от пребывания на фронте.

Стрелков назвал свою поездку в зону СВО безрезультатной, но небесполезной. Он считает, что причиной "нарастающих побед" ВС РФ является глубочайший кризис стратегического планирования.

"Проще говоря — войска воюют "по инерции", не имея ни малейшего представления о конечных стратегических целях текущей военной кампании и лишь догадываясь о смутных планах командования по таким грандиозно-безсмысленным телодвижениям, как строительство совершенно безумной по безполезности (но дико дорогой по стоимости исполнения) "Линии Суровикина", — написал Стрелков в своём микроблоге.

Он считает, что руководство не посвящает военнослужащих в свои планы, чтобы не ограничивать себе пространство для манёвра.

"В тысяче первый раз напоминаю, что страстно желаемое "примирение с партнерами", ради которого по сей день делается множество шагов, деморализующих общество и армию — недостижимо в принципе, но поверить в это в Кремле и на Старой площади никак не хотят", — выразил своё мнение Стрелков.

Он уверен, что такая неопределённость провоцирует апатию в армии, которая в свою очередь приводит к падению боевого духа.

Ранее Игорь Стрелков пожаловался на то, как с ним несправедливо поступили на фронте.