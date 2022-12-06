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Вернувшийся с фронта Стрелков о перспективах СВО: полная пассивность военных

Силовые структуры

Вернувшийся с СВО зкс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков нарисовал мрачные перспективы для российской армии на фронтах.

Вернувшийся с фронта Стрелков о перспективах СВО: полная пассивность военных

Стрелков заявил, что армия Украины выгодно отличается от ВС РФ, так как она мотивирована.

"Наблюдая за тем, как противник не спеша (и не встречая никакого противодействия) реализовывает собственные стратегические задачи при полной пассивности военных и политических властей РФ — ничего хорошего в ближайшие недели на фронте не ожидаю", — написал военный в своём микроблоге.

Он уверен, что Украина не замёрзнет в зимний период, а украинцы не выйдут на митинги и не станут воевать хуже.

"Наоборот. Солдаты её, уже поверившие в свои силы в результате осенних побед ВСУ и находящиеся на полном обеспечении НАТО — будут лишь злее и упорнее сражаться против "москалей", мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу", — выразил своё мнение Стрелков.

Бывший министр ДНР считает, что российские солдаты не понимают своих целей пребывания на фронте. Он упрекнул Москву в том, что она озабочена лишь "зерновыми сделками" и другими формами сотрудничества с западными партнёрами.

Ранее сообщалось, что Стрелков назвал деятельность ВС РФ на фронтах "грандиозно-безсмысленными телодвижениями".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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