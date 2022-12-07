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Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на БПЛА ВС РФ

Силовые структуры

Накануне был сбит лётчик ВС ВСУ Вадим Ворошилов, который прослыл "борцом" с российскими беспилотниками. Именно на дроны он охотился за штурвалом своего истребителя, пишет "Военное обозрение". По данным издания, пилот был сбит ракетой, выпущенной истребителем ВКС РФ. Он успел катапультироваться и, приземлившись, сделать селфи своего разбитого лица.

Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на БПЛА ВС РФ

Источник отмечает, что вдохновение лётчик черпал от коллеги восьмидесятилетней давности — военного пилота гитлеровской Германии. На шлеме Ворошилова можно увидеть слово "Карайя" — это позывной гитлеровского лётчика Эриха Хартманна, восхищение которым не скрывал и сам Ворошилов. При этом он подчёркивал, что служба Хартманна в авиации Гитлера не играло для большой роли, поскольку Эрих был аполитичным.

Напомним, что Хартманн, согласно западной трактовке, был одним из самых результативных лётчиков в истории военной авиации. При этом он находился в советском плену до 1955 года.

 

 

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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