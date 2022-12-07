Сладков: Киев совершает ошибки, которые разрушают Украину

В Пентагоне сообщили, что препятствовать Киеву в разработке дальнобойного оружия США не будут. Военный корреспондент Александр Сладков считает, что американцы намеренно идут на антиукраинскую провокацию, делая подобные заявления.

Военкор перечислил ошибки, которые совершает Киев, тем самым разрушая свою страну. Жёстко отрицая всё русское, Украина хочет попасть в Евросоюз, саботирует Минские соглашения, оскорбляет российскую власть и ведёт разговоры о ядерном статусе ВС Украины. Теперь Киев поддержал Вашингтон в создании вооружений дальнего действия.

"Кто ж такого соседа под боком живым оставит? Ай да Вашингтон…", — задаётся вопросом Сладков.