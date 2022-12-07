Сладков: для победы ВС РФ в СВО нужно ввести уголовное наказание за ложь

Для победы на фронтах спецоперации и в глобальном противостоянии с Западом необходимо совершить определённые действия. О них рассказала военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что у России огромные резервы, часть из которых являются нематериальными. Однако для одержания победы нужны мобилизация и корректировки в это направлении.

Эксперт подчеркнул оперативность перестройки экономики и промышленности руководством и обществом после начала СВО. Власти смогли сплотить патриотические силы большей части населения для противостояния армии Украины и всему Западу.

"Меня поражает сила, которая заложена в нашей стране, в её стратегических характеристиках", — пишет военкор.

Сладков считает, что для использования безграничной мощи РФ нужно запретить на законодательном уровне любые формы лжи и обмана. Неправда должна стать уголовным наказанием и тяжким преступлением.

"Ложь и армия, ложь и война, ложь и государство — этому должно быть дано правовое определение. По-другому не уговорим, не научим. Срок от десяти лет и выше", — пишет эксперт.

По его мнению, так Россия сможет "выпрыгнуть из больших и опасных проблем, как пробка из бутылки". Однако критерии отнесения неправды к наказаниям Сладков не указал.