Для победы на фронтах спецоперации и в глобальном противостоянии с Западом необходимо совершить определённые действия. О них рассказала военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что у России огромные резервы, часть из которых являются нематериальными. Однако для одержания победы нужны мобилизация и корректировки в это направлении.
Эксперт подчеркнул оперативность перестройки экономики и промышленности руководством и обществом после начала СВО. Власти смогли сплотить патриотические силы большей части населения для противостояния армии Украины и всему Западу.
"Меня поражает сила, которая заложена в нашей стране, в её стратегических характеристиках", — пишет военкор.
Сладков считает, что для использования безграничной мощи РФ нужно запретить на законодательном уровне любые формы лжи и обмана. Неправда должна стать уголовным наказанием и тяжким преступлением.
"Ложь и армия, ложь и война, ложь и государство — этому должно быть дано правовое определение. По-другому не уговорим, не научим. Срок от десяти лет и выше", — пишет эксперт.
По его мнению, так Россия сможет "выпрыгнуть из больших и опасных проблем, как пробка из бутылки". Однако критерии отнесения неправды к наказаниям Сладков не указал.
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